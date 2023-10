Nel 2022 aumentano gli incidenti e i feriti nel Pescarese, nove le vittime: i dati diffusi dall'Aci

L'Aci Pescara, con il presidente Giampiero Sartorelli, ha diffuso i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti nel 2022 in Abruzzo e nel Pescarese. Dopo il calo dovuto anche alla minore circolazione di veicoli nel 2020 e 2021 a causa delle restrizioni pandemiche, si è tornati ai livelli del 2019.

Entrando più nel particolare, in Abruzzo gli incidenti registrati nel 2022 sono stati 2.824 contro i 2.729 del 2021; i decessi per fortuna sono nettamente diminuiti mentre è tornato a salire il

numero dei feriti, che sono stati 3.975 contro i 2.729 dell’anno precedente. Nella Provincia di Pescara gli incidenti sono stati 804 ( + 59), i morti restano 9 come nel 2021, mentre i feriti sono 1.054 ( + 70).

Analizzando i dati relativi al capoluogo, nella sola città di Pescara gli incidenti sono stati 423, con 2 morti e 547 feriti, tutti numeri in aumento rispetto al 2021. Il maggior numero di incidenti nella provincia si è verificato su “strada urbana” (585 su 804) e di questi ben 97 hanno interessato l’investimento di un pedone. Per quel che riguarda il fenomeno “monopattini”, nel 2022 gli incidenti che hanno visto coinvolti questi mezzi elettrici sono stati complessivamente 18, con 16 feriti.

Sartorelli ha poi aggiunto:

"Altro dato interessante, sempre nella nostra provincia, è che il maggior numero di incidenti è dovuto alla mancanza di rispetto della segnaletica; seguono la velocità e la guida distratta. La giornata della settimana con il più alto numero di incidenti ed il maggior numero di feriti è il venerdì, in particolare dalle ore 14,00 alle 17,00, e la fascia di età maggiormente coinvolta è quella che va da 30 ai 54 anni. Tutti questi dati hanno, naturalmente, anche una conseguenza economica per il Paese ed è stato calcolato che i costi sociali nel 2022 hanno sfiorato i 18 miliardi di euro, con un incremento del 9,8% sul 2021."