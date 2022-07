Tragedia sfiorata a Loreto Aprutino: anziano ha un incidente con il trattore, trasportato in elisoccorso a Pescara

Tragedia sfiorata a Loreto Aprutino. Intorno alle 7.20 di questa mattina un anziano ha avuto un incidente mentre lavorava nei campi con il suo trattore.

La dinamica non è ancora ben chiara, ma certo è che l'84enne è stato trasportato all'ospedale di Pescara in elisoccorso. Sul posto, infatti, è intervenuta prima un'ambulanza del 118 di Penne e poi l'elicottero che ha effettuato il trasporto. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi.