Si scontra con un animale selvatico mentre è in auto: grosso spavento per il consigliere comunale e regionale D'Incecco

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che ha coinvolto il consigliere comunale e regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, che era alla guida della sua auto di ritorno dall'Aquila e diretto a Pescara. Come ci ha raccontato lo stesso D'Incecco, si trovava all'altezza della piana di Navelli, lungo la statale, quando improvvisamente giovedì sera ha sentito un forte urto senza aver visto nulla. La vettura ha sbandato ed a quel punto il consigliere ha accostato ed ha notato la parte laterale anteriore del veicolo completamente distrutta ed i pezzi sparsi lungo la carreggiata:

"Non avevo capito cosa fosse ma poi una persona che passava sul lato opposto con i fari dell'auto mi ha avvertito che probabilmente mi ero scontrato con un animale selvatico sul ciglio della strada ed allora ho capito che cosa fosse accaduto. Sul posto sono arrivati il veterinario ed i carabinieri che hanno fatto i rilievi e verso le 22 sono andato via. Lo spavento è stato grosso ma per fortuna mi è andata bene"