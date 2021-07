Incendio di Rosciano, per il sindacato Conapo dei vigili del fuoco potrebbe essere solo l'inizio di una estate drammatica

Secondo il Conapo il vasto rogo che si è verificato ieri in provincia di Pescara potrebbe essere solo l'antipasto: "La Regione stanzi fondi adeguati per i vigili del fuoco"

«Se la politica non si da una mossa, quello di Rosciano potrebbe essere solo l'inizio di una estate drammatica per l'Abruzzo».

A dirlo, senza mezzi termini, è Elio D'Annibale, segretario regionale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, come riferisce l'Adnkronos.

Il sindacalista torna a sollecitare l'amministrazione regionale a ripristinare i 180 mila euro tagliati ai fondi destinati alla campagna antincendio boschivo 2021.

«La Regione stanzi immediatamente i fondi necessari a garantire una adeguata lotta attiva agli incendi boschivi», aggiunge D'Anniballe, «rispetto all'anno scorso ha tagliato un quarto delle risorse economiche destinate ai vigili del fuoco, e questo è un fatto gravissimo, fuori da ogni logica e che porterà delle conseguenze disastrose all'immenso patrimonio boschivo della regione verde d'Europa. Questi fondi non possono essere minimamente messi in discussione. Anzi vanno incrementati, soprattutto dopo i drammatici fatti dell'anno scorso. Dopo la tregua della notte scorsa è ripreso l'incendio nella zona di Rosciano che ieri aveva impegnato per l'intero pomeriggio i vigili del fuoco con diverse squadre da terra e l'ausilio di un canadair e un elicottero. La politica regionale si adoperi subito affinché questo disastro non sia l'inizio di un dramma annunciato».