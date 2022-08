Due telecamere a infrarossi per proteggere la pineta dannunziana dagli incendi

Due telecamere a infrarossi già installate, ma altre ne arriveranno. La sicurezza della pineta dannunziana passa anche per il controllo. La loro installazione è stata resa possibile da un progetto Interreg portato avanti con la Croazia che punta alla realizzazione di un sistema di controllo per incendi e allargamenti. A spiegarlo è il sindaco Carlo Masci. Le due telecamere, sottolinea, sono già collegate con la control room della polizia municipale dove se ne controllano 370 e sono state già testate. Telecamere che, proprio grazie agli infrarossi, sono in grado di rilevare incendi o inneschi. “

Una è installata sulla facciata dell'Aurum e un su via della Bonifica. Sono state già testate – aggiunge il sindaco – e i vigili del fuoco sono costantemente in contatto con noi. Nel frattempo anche a San Silvestro dove c'è stato l'incendio due anni fa, è stato installato un sistema di controllo oltre ai bocchettoni antincendio a disposizione dei vigili del fuoco”.