Pullman in fiamme sulla A25: riaperto il tratto autostradale Celano-Pescina

Riaperto al traffico il tratto autostradale Celano-Pescina, ma permane una riduzione di carreggiata per consentire di rimuovere la carcassa del pullman incendiato.

Lo rende noto Strada dei Parchi dopo la chiusura resasi necessaria a causa del grave incidente che, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze se non sul mezzo. I passeggeri, tra i quali non risultano feriti o intossicati, spiega Sdp, hanno ripreso il viaggio con mezzo sostitutivo.