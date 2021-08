Incendio Pescara sud: ci vorranno 25 anni per il ripristino della Pineta Dannunziana

Fernando Tammaro, già professore di botanica all'Università dell'Aquila e di Chieti, è stato intervistato dall'Ansa Abruzzo sulla situazione della Pineta Dannunziana dopo il grave incendio che tre giorni fa l'ha coinvolta: "Prima di ritornare con una pineta diciamo consistente ci vorranno almeno 20-25 anni: devi dare modo e tempo alla natura di ripartire con il suolo", sostiene Tammaro.

"Quando c'è un incendio - spiega - prima di tutto devi togliere tutti i tronchi bruciati perchè quelli determinano degli attacchi di microfunghi che non consentono l'impianto del nuovo; poi devi vedere come è il suolo, però in genere il suolo riprende. Infine devi cominciare con le piantumazioni. Ovviamente devi mettere le essenze giuste: quella era una pineta dove prevaleva il Pino di Aleppo, quindi devi rimettere quello".

Tammaro aggiunge anche che "nelle aree dove stava la farnia, queste essenze che erano legate agli acquitrini spero che non si siano bruciate, altrimenti sarà difficile reimpiantarle, perchè vengono su spontanee: credo però che possano aver resistito, perchè stavano negli ambienti umidi dove il fuoco non attacca come quando attacca i pini".