Incendio Pescara sud, riapre la rampa della tangenziale in direzione Francavilla al mare

A partire dalle 19 di oggi 3 agosto, riapre al traffico la rampa in direzione Francavilla lungo la tangenziale 714 dir/A. Lo ha fatto sapere l'Anas, ricordando che a seguito degli incendi di domenica primo agosto il Comune aveva richiesto l'interdizione delle arterie di competenza per motivi di sicurezza per consentire le attività di bonifica e verificare la sicurezza di alcune alberature situate lungo le viabilità di propria competenza.

Restano invece chiusi gli svincoli in entrata e uscita in direzione Pescara per consentire i lavori di messa in sicurezza. Permane, quindi, la chiusura degli svincoli in entrata e in uscita della tangenziale, in direzione Pescara, fino al completamento delle attività del Comune

Nel frattempo Anas ha completato, con esito positivo, le verifiche e i controlli, anche attraverso il mezzo “by-bridge”, per rilevare eventuali danni.