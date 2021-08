Incendi nel Pescarese: 8 agenti di polizia e 6 carabinieri lievemente intossicati durante le operazioni di soccorso

Riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica questa mattina 2 agosto in prefettura, all'indomani dell'incendio che ha colpito Pescara e dei vari roghi che hanno interessato tutto il territorio provinciale.

Presenti il questore Liguori, il colonnello La Rocca del comando provinciale dei carabinieri, il colonnello Miseri della guardia di finanza, il comandante Palestini della polizia locale.Nel corso della riunione è stato condiviso un ulteriore potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio provinciale con riferimento al fenomeno degli

incendi boschivi.

Il prefetto ha poi voluto ringraziare tutti coloro che erano presenti nel centro coordinamento soccorsi attivo in prefettura dalle 15 di ieri che, grazie alla tempestività degli interventi, hanno permesso di mettere in salvo diverse persone dalle fiamme in una situazione complessa da gestire. In particolar modo, il ringraziamento è andato agli 8 poliziotti e 6 carabinieri rimasti lievemente intossicati durante le operazioni.