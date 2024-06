Incendi dolosi a Moscufo, l'appello del Comune: "Segnalateci movimenti sospetti"

Il Comune di Moscufo lancia un appello ai cittadini al fine di ottenere collaborazione per il problema degli incendi di origine dolosa che sta interessando il territorio comunale in questi giorni. Attraverso la pagina social ufficiale dell'ente, l'amministrazione comunale evidenzia come fino ad ora, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, si siano evitate conseguenze gravi:

"Gli incendi che stanno colpendo ogni giorno il territorio del Comune di Moscufo hanno una causa dolosa. Insieme a vigili del fuoco e alcuni cittadini volenterosi il peggio è stato evitato. Chiunque noti dalle 20 alle 21 movimenti sospetti nei dintorni delle contrade adiacenti al centro, può segnalarlo alla pagina facebook del comune che è sempre attiva. Grazie per la collaborazione"