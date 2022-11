No alla violenza di genere: inaugurato in via Saffi lo Spazio Donna [FOTO]

Ben 6 milioni di donne tra i 16 e i 60 anni hanno subito, nella loro vita, un atto di violenza. In Italia tocca a una donna su tre, e soltanto l’11% di coloro che ricevono violenza denuncia l’accaduto. Quasi il 40%, addirittura, non parla con nessuno di ciò che ha vissuto. Sono gli sconvolgenti numeri forniti stamane in occasione dell'inaugurazione dello Spazio Donna, in via Saffi, che apre ufficialmente al pubblico dopo aver già mosso i primi passi questa estate.

Questa struttura, voluta dalla Fater (con il suo brand Lines) e da WeWorld, aspira a diventare un riferimento per un bacino potenziale di oltre 150 donne, cifra stimata sulla base dell’esperienza maturata negli altri Spazi Donna in Italia e dopo un attento monitoraggio del territorio locale. Marco Chiesara, presidente di WeWorld, dice a IlPescara.it: "Oggi inauguriamo l'ottavo Spazio Donna in Italia. Questi sono dei presidi fondamentali nel contrasto alla violenza di genere, che si fa sia attraverso l'apertura di spazi come questo sia attraverso un'attività di sensibilizzazione e formazione che deve essere continua sul territorio per tutto l'anno".

WeWorld, spiega Chiesara, "è una ong, e io oggi qui rappresento i giganti, non sono io il gigante. La violenza sulle donne non è un'emergenza estemporanea ma una questione strutturale, radicata. È necessario continuare a parlarne e promuovere la parità di genere, anche perché ci sono ancora tanti stereotipi da scardinare. Riteniamo importante innanzitutto un'attività di formazione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre devono esserci dei percorsi obbligatori nelle università per tutti gli operatori che incontreranno poi, nella propria professione, le donne vittime di violenza: penso agli infermieri, agli avvocati e alle forze di polizia. Questi sono, per noi, aspetti fondamentali".

Ione Volpe, direttore marketing FemCare & AdultCare in Fater, aggiunge: "Questo è un posto del cuore. È il secondo Spazio Donna che WeWorld realizza con il nostro supporto dopo quello di Bologna. Siamo davvero orgogliosi, e io sono emozionatissima per questa inaugurazione perché aiuteremo donne della nostra città. I progetti dello Spazio Donna nascono all'interno di un impegno di Lines a favore delle donne e contro la discriminazione di genere. Noi andiamo nelle scuole con un progetto di educazione per parlare con i giovani, che saranno i fautori del cambiamento, cerchiamo di promuovere, con le nostre comunicazioni, campagne che sensibilizzino sui pregiudizi che condizionano la vita delle donne, e poi concretamente finanziamo progetti come questo, che per noi sono molto importanti".

Il vice sindaco Gianni Santilli ha invece dichiarato: "L'amministrazione comunale è felicissima dell'apertura di questo centro. Come ex insegnante voglio portare un esempio: a scuola ho visto purtroppo il malessere di tanti alunni, che mi faceva capire che qualcosa non andasse dentro casa, e ciò si ripercuoteva molto sul carattere dei bambini. Ecco perché sono convinto che questo sarà uno spazio molto importante per la nostra città".

Gli fa eco Adelchi Sulpizio, assessore comunale alle politiche sociali: "La violenza di genere si combatte con la prevenzione, il supporto e le iniziative di sensibilizzazione. Il prossimo anno a Pescara festeggeremo i 20 anni di una delle reti anti violenza più antiche d'Italia. Purtroppo i numeri sono in aumento. Noi stiamo spostando l'attenzione dalla donna vittima di violenza all'uomo maltrattante, che oltre alla pena deve avere anche un percorso di reinserimento sociale da seguire. Abbiamo lanciato questa idea due anni fa, e già stiamo raccogliendo i primi risultati: molti uomini vengono spontaneamente a chiederci aiuto".

Sabrina Vincenti, coordinatrice nazionale del programma Spazio Donna WeWorld, racconta che "questo programma ha una storia che parte nel 2014. Offriremo un aiuto concreto alle donne con fragilità di vario tipo, e che potranno portare qui anche i propri bambini perché abbiamo previsto anche un'area dedicata a loro. Gli spazi donna di WeWorld sono belli, accoglienti: qui cerchiamo di creare aggregazione, cultura e fiducia".

Conclude Michela Leone, operatrice di accoglienza dello Spazio Donna WeWorld Pescara: "Sono lieta di poter essere la portavoce del lavoro che già da alcuni mesi stiamo portando avanti. Abbiamo contattato i consultori perché vogliamo capire quali sono le necessità delle donne sul territorio pescarese. C'è tantissimo bisogno sul piano lavorativo, ad esempio. Ci stanno già arrivando tantissimi input. E ci stiamo confrontando anche con le associazioni".