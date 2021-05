Il Comune di Pescara inaugura il servizio “Aiuti alimentari”

Sarà inaugurato nella mattinata di domani, 14 maggio, il servizio “Aiuti alimentari”, la cui nuova sede sorgerà in via Forca di Penne 25-27. Il progetto, come si legge in una nota, è afferente al programma Fondo Europeo Aiuti agli Indigenti promosso dal Comune di Pescara in partnership con la Fondazione Caritas Onlus e con Banco Alimentare Abruzzo Odv.

Il servizio è volto a "garantire una capillare e durevole distribuzione degli aiuti alimentari, destinati a 400 famiglie in carico ai Servizi Sociali comunali. La solidarietà alimentare ha finalmente un punto di riferimento fisico che assicurerà una continua e capillare distribuzione delle derrate alimentari, supportando così in modo solido e continuativo nel tempo tutte le iniziative messe in atto dal Comune per fronteggiare l’emergenza sociale causata dalla pandemia".

Alla cerimonia interverranno il sindaco Carlo Masci, l’assessore per l’ascolto del disagio Nicoletta Di Nisio e l’assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio.