Inaugurato a Lettomanoppello il "Sentiero dei Minatori" [FOTO]

È stato inaugurato ieri a Lettomanoppello il "Sentiero dei Minatori", alla presenza del sindaco Simone Romano D'Alfonso, dell'assessore al Turismo Arianna Barbetta, del prefetto Giancarlo Di Vincenzo e del consigliere regionale Antonio Blasioli. Consegnata una targa in onore al minatore lettese Andrea Di Biase, testimone del sudore e delle fatiche dei nostri minatori che si recavano quotidianamente in miniera per lavorare.



Il sentiero ripercorre la storia dei minatori e delle miniere di bitume della Maiella, la cui attività estrattiva ha portato lavoro a oltre 1000 minatori locali dal 1840 al 1956, e illustra la storia, la geologia, il complesso minerario e l’attività produttiva delle miniere che hanno caratterizzato la storia di Lettomanoppello e degli altri comuni del bacino minerario, in un percorso naturalistico mozzafiato. Vi si trovano pannelli informativi che portano da Largo Assunta all'imbocco del sentiero, scritti e curati dal Graim, dove si trovano anche Qr Code con le testimonianze video degli ultimi minatori.