Il sorriso di Willy Monteiro torna a splendere: ripristinato il murales vandalizzato nel 2021

A luglio 2021 il murales dedicato a Willy Monteiro realizzato dallo street artist Ipman era stato vandalizzato e il suo volto cancellato. Un anno dopo e cioè nel 2022, il consigliere regionale del Pd Francesco Pagnanelli, ha presentato una mozione in consiglio comunale per chiederne il ripristino. Il sì dell'aula è stato unanime e alla fine l'omaggio al 21enne intervenuto per difendere un amico ucciso a calci e pugni a Colleferro (Roma) il 6 settembre 2020, tornerà a “sorridere” sul muro di cinta del liceo classico Gabriele d'Annunzio.

L'annuncio arriva dall'amministrazione che ha dato seguito all'impegno preso e che ha organizzato una piccola cerimonia di inaugurazione fissata per il 18 ottobre alle 12 in via Firenze. Saranno presenti l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota, il sindaco Carlo Masci, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli gli studenti e la dirigenza dell'istituto.

A esprimere grande soddisfazione è proprio Pagnanelli. “Finalmente trova attuazione la mozione da me presentata e approvata dal consiglio all unanimità per ripristinare il murales di Willy Monteiro Duarte sul muro di via Firenze antistante il liceo classico – dichiara -. Presentai quella mozione per il forte valore simbolico di condanna all atto di violenza vandalica per far capire che Pescara è una città solidale e non violenta e che nella nostra città non sono tollerati simili atti. La memoria di quel ragazzo deve essere di monito a tutte le giovani generazioni affinché gesti di simile violenza non vengano mai più commessi. Willy vive nel cuore di ognuno di noi”, conclude il consigliere comunale.