Piazza Nilde Iotti pronta ad accogliere famiglie, ragazzi e tutti i cittadini dei Colli: una festa per l'inaugurazione

Inaugura il 16 settembre piazza Nilde Iotti. Qualche settimana fa l'annuncio del sindaco Carlo Masci dell'imminente completamento dei lavori, ora l'ufficialità: da giovedì i cittadini dei Colli di Pescara avranno un nuovo spazio aggregativo.

“Un'altra promessa mantenuta – commenta il sindaco sul suo profilo facebook -, un'altra opera attesa 25 anni dai cittadini, una bella piazza al posto di uno spazio degradato rimasto abbandonato per troppo tempo. Venerdì la consegneremo ai pescaresi, mamme, bambini, giovani, anziani, finalmente tutti potranno frequentarla e viverla Vi aspettiamo in tanti per festeggiare insieme”, conclude invitando tutti a partecipare al taglio del nastro previsto per le 11.30.