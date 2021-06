Inaugurata la panchina arcobaleno a Spoltore, presente l'onorevole Zan del ddl sul reato di omofobia [FOTO]

Presenti anche la senatrice del Pd Stefania Pezzopane e il sindaco di Spoltore Di Lorito. La panchina si trova in via Salita del Castello sul belvedere Mare - Monti

Inaugurata ieri sera 17 giugno a Spoltore, in via Salita Castello, la panchina arcobaleno con una piccola cerimonia rispettando le prescrizioni anti Covid. Presente l'onorevole Alessandro Zan, relatore del disegno di legge che combatte violenze e discriminazioni contro donne, gay e disabili, ponendole sullo stesso piano degli altri reati d'odio. Alla cerimonia erano presenti fra gli altri anche la senatrice abruzzese del Pd Stefania Pezzopane e il sindaco Luciano Di Lorito.

Zan ha parlato di un momento importante che dimostra come la società voglia essere inclusiva e non lasciare indietro nessuno:

"Si cerca di allungare l'iter per affossare la legge, sono calendarizzate 170 audizioni. Non basterebbe l'intera legislatura. Ma a questo punto non è più accettabile. Bisogna andare in aula e approvare una legge il cui iter è partito nel 2019."

Anche il sindaco ha parlato di un fatto simbolico e importante ricordando come a Spoltore sia stato celebrato il primo matrimonio in Abruzzo fra persone dello stesso stesso, una situazione che oggi è diventata normale.

"Basta avere il coraggio di iniziare, io Sono convinto che la popolazione su questi temi sia più avanti rispetto alla classe politica che la rappresenta".

La deputata Pezzopane che ha collaborato alla stesura del ddl, ha evidenziato l'importanza che l'evento è stato voluto e organizzato dal Comune e non dal partito.

Il ddl Zan vuole istituire anche il 17 maggio come una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia: proprio questa data è ricordata sulla targa bullonata sulla panchina.