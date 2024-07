Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova strada fra Città Sant'Angelo e Silvi

Sarà inaugurata alle 18 di giovedì 11 luglio la nuova strada di collegamento fra Montesilvano e Silvi e la pista ciclabile Piomba Saline. Lo hanno reso noto le amministrazioni comunali di Città Sant'Angelo e Silvi. Interveranno i rispettivi primi cittadini Matteo Perazzetti e Andrea Scordella, il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis e il presidente della provincia di Teramo Camillo D'Angelo.

L'opera è molto attesa in quanto permetterà di decongestionare il traffico sulla statale 16 che collega le due province nei territori di Città Sant'Angelo e Silvi. Sarà percorribile sia dalle vetture che dalle biciclette e monopattini con la pista ciclabile dedicata.

Si tratta di una infrastruttura dunque complementare alla statale che consentirà un deciso miglioramento del traffico in entrata e in uscita nei due sensi di marcia con benefici per lo sviluppo del territorio anche nella prospettiva dell’unione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.