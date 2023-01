Tutto pronto per l'inaugurazione del Museo diffuso del porto

Verrà inaugurato sabato alle ore 11 il Museo diffuso del porto a Pescara.

L'inaugurazione è in programma nell'area della Madonnina alle ore 11 di sabato 14 gennaio.

Un tuffo nella tradizione marinara, alla scoperta dell’identità storico-culturale di Pescara.

Così dal Comune presentano la nuova realtà, nata su un progetto del Flag Costa di Pescara e finanziata dal fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp), che diventa a disposizione della comunità e dei visitatori che in numero sempre maggiore, dati alla mano, negli ultimi due o tre anni stanno raggiungendo per turismo il capoluogo. Alle 11 saranno scoperti, tra l’altro, gli undici totem che 24 ore su 24 (anche attraverso Qr-code) illustreranno il patrimonio culturale integrandosi perfettamente con i due borghi marinari a nord e a sud e con il contesto urbano e naturalistico. All’incontro di sabato interverranno il sindaco Carlo Masci, il presidente del Flag Costa di Pescara, Claudio Lattanzio, l’assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, e l’assessore al Mare, Nicoletta Di Nisio.