Inaugurato il mercatino di Natale in corso Umberto I [FOTO]

È stato inaugurato questa mattina, nonostante il tempo uggioso, il mercatino di Natale in corso Umberto I. Presenti al taglio del nastro l'assessore al commercio e turismo Alfredo Cremonese e la consigliera comunale Zaira Zampararelli, capogruppo di Fratelli d'Italia. Per tutto il periodo delle feste si potranno ammirare, in apposite casette sistemate lungo la strada pedonale, le creazioni degli espositori locali ma anche degli artigiani provienienti da Sicilia, Veneto e Marche. Questi alcuni dati degli allestimenti realizzati: 50 balle di rami di pino vero; 1.200 metri di lucine; 240 metri di catene luminose.

L'assessore Cremonese, interpellato da IlPescara.it, si dice "molto soddisfatto perché questo mercatino, nel 2019, aveva fatto circa 100.000 presenze. Noi abbiamo voluto investire sui mercatini perché abbiamo creato un bando triennale, così da migliorare tutto di anno in anno (ed è ciò che sta avvenendo). Inoltre abbiamo chiesto dei requisiti molto dettagliati".

Poi Cremonese aggiunge: "Il canone estetico per noi deve essere fondamentale, trovandoci al centro di Pescara, e infatti sono state installate delle casette meravigliose, con le luci e gli addobbi, facendo una cosa di livello. Anche la merce venduta, per rimanere in tema, doveva essere tipicamente natalizia. Credo che si stia andando sempre più verso la direzione della qualità". In ultimo, Cremonese si augura "che tante persone possano venire a Pescara anche per vedere questi mercatini, in modo tale che questa manifestazione funga da ulteriore attrattiva turistica per la nostra città".