Ufficiale l'inaugurazione dell'isola ecologica per i rifiuti in via Pepe

È prevista giovedì 16 maggio alle ore 11 l'inaugurazione dell'eco-isola informatizzata di via Pepe a Pescara Porta Nuova.

Prevista la presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore alle Politiche Ambientali, Isabella Del Trecco, del presidente di Ambiente SpA, Ricardo Chiavaroli e dei vertici aziendali.

L'isola ecologica, dotata di tre eco-compattatori di ultima generazione, uno per il multimateriale (plastica e lattine), uno per la carta e il cartone e uno per il secco residuo, «rappresenterà un nuovo e importante tassello nel percorso di sostenibilità ambientale intrapreso dall'amministrazione comunale», si legge in una nota di Ambiente.

Aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24, l’eco-isola informatizzata sarà a disposizione esclusiva degli abitanti e degli esercenti di Pescara Porta Nuova, che potranno conferire i propri rifiuti in modo semplice, efficiente e sicuro. L'accesso ai contenitori informatizzati avverrà tramite la Eco-Card Ambiente, consegnata nei mesi scorsi agli utenti del servizio di raccolta porta a porta, che verrà così integrato e potenziato, al fine di offrire una possibilità in più a chi desidera conferire l’eccesso di rifiuti o da chi è fuori città nel giorno di ritiro della differenziata e desidera conferire in anticipo. Così ancora nella nota di Ambiente: «I tre eco-container sono silenziosissimi, a zero impatto paesaggistico, posizionati su tre fasce di asfalto colorato e controllati da un sistema di videosorveglianza 24h. Il sistema di illuminazione si attiva automaticamente al crepuscolo, ottimizzando i consumi di energia. L’eco-isola informatizzata, nata per rispondere alle esigenze dei conferimenti extra, si inserisce perfettamente nella visione di una Pescara attenta all'Ambiente e orientata al futuro. Un connubio tra tecnologia e responsabilità che rappresenta un passo avanti concreto verso una città più vivibile e sostenibile».