Tutto pronto per l'inaugurazione della fontana musicale, Masci: "Andiamo a riempire un buco nero"

Ormai ci siamo: la fontana musicale "The big piano", realizzata grazie a un'intuizione del maestro Remo Saraceni, verrà inaugurata sabato 24 dicembre alle ore 17. L'opera, costata 250.000 euro, sorgerà in piazza Salotto e andrà di fatto a sostituire lo Huge Wine Glass di Toyo Ito, collassato dopo un cedimento strutturale nel febbraio 2009, appena due mesi dopo la sua installazione, e mai più tornato al proprio posto.

Negli ultimi anni si è cercato di mettere una pezza rimpiazzando alla buona il "calice" con una maxi aiuola ma, come ha ricordato stamane il sindaco Carlo Masci, di fatto "c'era un vuoto urbano. Adesso finalmente elimineremo quello che era un buco nero al centro della città, una ferita aperta da troppo tempo che oggi chiudiamo nel migliore dei modi. Questa non è una fontana, ma un'opera fantasmagorica, dotata di una tecnologia elevatissima: 100 sensori, 9 computer, 8 casse audio, 200 fari led in uno spazio di 9 metri di diametro. È stata realizzata da imprese e maestranze pescaresi, con persone che ci hanno messo il cuore e non si sono mai fermate di fronte a mille difficoltà. Diventerà un simbolo di questa città. A livello turistico, avremo una carta in più da giocarci".

Da domani pomeriggio dunque, in occasione della vigilia di Natale, "The big piano" sarà fruibile dalla cittadinanza: "Tutti i pescaresi sono invitati", aggiunge Masci. "Ci saranno musica, intrattenimento e altre sorprese. Interverranno il tenore Piero Mazzochetti, le artiste Sway Pole della Compagnia Elementz Art Entertainment e i ragazzi del liceo Mibe Misticoni-Bellisario. La fontana non funzionerà di notte e avrà giochi d'acqua e musiche che non dipenderanno dal big piano. Il progetto si sposa alla perfezione con quella che è l'anima di Pescara, una città effervescente, piena di acqua, colori e suoni. Questa opera, di livello internazionale, è preziosa e sarà il simbolo della rinascita: tutti devono considerarla come propria. "The big piano" è un punto importante di tanti interventi che stiamo facendo nella città, riqualificando diverse situazioni che per troppo tempo sono rimaste trascurate".

Il maestro Saraceni, originario di Pescara ma residente ormai da tempo a New York, ha aggiunto: "Le possibilità esistono e vanno affrontate da gente visionaria come il vostro sindaco, che sin dall'inizio ha aderito a questo progetto con grande entusiasmo. Mi complimento con voi perché questo è un prodotto fatto da voi: tutti coloro che hanno partecipato hanno avuto un grandissimo entusiasmo, e senza entusiasmo non si fa niente. Quante volte abbiamo sentito dire: "Eh, ma a Pescara non si può fare"... e invece no: tu puoi fare la differenza. Io stesso sono molto grato a Pescara per le possibilità che mi ha dato sin dagli anni '50, perché il mio primo lavoro l'ho realizzato qui. Ho sempre creduto in una tecnologia "umana", che rispetti l'ambiente. Questo progetto è stato realizzato a tempo di record, ed è tutto merito vostro".

Il progettista Antonio Milillo ha concluso con queste parole: "La sfida che abbiamo intrapreso era molto ardua, ma ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda i tempi, siamo riusciti a compattarli il più possibile. Per noi è importantissimo dare un contributo alla città. Oggi diciamo grazie all'amministrazione comunale, che ci ha dato questa opportunità". La fontana è stata realizzata dalle imprese Dino Pace ed EdilCicchini, direttore dei lavori Fabrizio Trisi.

Alla conferenza stampa odierna hanno partecipato anche il vice sindaco Gianni Santilli, gli assessori al commercio Alfredo Cremonese, alla cultura Maria Rita Carota e alla mobilità Luigi Albore Mascia, la consigliera capogruppo di Fratelli d'Italia Zaira Zamparelli e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli.