Tutto pronto per l'inaugurazione della prima eco-spiaggia con giardino dunale

L'inaugurazione della prima eco-spiaggia con giardino dunale della città di Pescara è in porgramma domani mattina, giovedì 29 luglio.

La nuova installazione sarà nel tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti balneari Nettuno e Jambo.

"È finalmente giunto il giorno dell’inaugurazione della prima eco-spiaggia con giardino dunale della città di Pescara", si legge in una nota dell'amministrazione comunale, "un evento di rilievo non solo perché consentirà ai bagnanti, residenti e turisti, di fruire di una spiaggia libera curata e funzionale in grado di competere, non solo dal punto di vista estetico e dei servizi, con le migliori realtà dell’imprenditoria balneare".

L’obiettivo principale del progetto, sostenuto da Fater Spa infatti è il ripristino e la valorizzazione del sistema dunale residuale d'interesse comunitario, quindi lo sviluppo di questo tratto di arenile come laboratorio culturale, per conseguire la condivisione delle regole dell'area protetta e salvaguardare il patrimonio naturale facendo leva sull'apprendimento.

A inaugurare l'eco-spiaggia saranno Antonio Fazzari, general manager di Fater Spa, il sindaco Carlo Masci, il vice Gianni Santilli, gli assessori Nicoletta Di Nisio e Mariarita Paoni Saccone, oltre ai rappresentanti di Legambiente Abruzzo. Il progetto è parte del percorso di educazione allo sviluppo sostenibile e costituisce un obiettivo strategico per il presente e per il futuro di Pescara.