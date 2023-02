Inaugurato l'anno giudiziario dl Tar: scarsi i contenziosi amministrativi, ma il personale va rafforzato

Pochi contenziosi amministrativi, ma per garantire il non rallentamento dell'attività complessiva c'è bisogno di un rafforzamento dell'organico. Questi i due temi principali emersi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Abruzzo (Tribunale amministrativo regionale). A sottolineare il problema del personale, come riportato dalle agenzia di stampa, è stata la presidente Germana Panzironi sottolineando che per quanto riguarda L'Aquila i giudici amministrativi previsti sarebbero 5 a fronte di 3 realmente presenti.

Per quanto concerne i ricorsi l'anno scorso ne sono stati definiti 550, a decisione ne sono arrivati 440, 86 dei quali con sentenza breve. Le cause in attesa di definizione dono 190 e diversi restano i riti camerali in attesa di definizione. “Inaccettabile” per la presidente perché questo “ritardo – ha detto - implica una compressione del diritto di difesa”. Toccato anche il tema del contenzioso in materia di appalti che ha visto una riduzione della metà rispetto ai numeri del 2021 e questo grazie alle nuove procedure che sono più snelle e meno farraginose. Il tempo medio di definizione del giudizio negli appalti è di 66 giorni. Non mancano, infine, le cause che riguardano ancora la ricostruzione post sisma 2009.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar ha partecipato anche il presidente della Regione Marco Marsilio che sottolinea quanto detto dal presidente del consiglio di Stato Luigi Maruotti che ha lodato l'attività del tribunale abruzzese per lo scarso contenzioso amministrativo registrato rispetto a tante altre regioni italiane, precisando come questo sia anche il frutto di una buona amministrazione del territorio, con strutture in grado di fare regolamenti e atti amministrativi in maniera corretta e rispettosa delle leggi e che di conseguenza, aiuta a diminuire il contenzioso e a rendere più certo il percorso dei diversi procedimenti.

“Ringrazio il presidente Maruotti – dichiara Marsilio -, sono lusingato del suo riconoscimento che ci stimola a proseguire lungo questa strada e a garantire, come abbiamo fatto fino ad oggi, la piena e leale collaborazione istituzionale della Regione Abruzzo nei confronti della magistratura amministrativa”.