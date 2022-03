Consacrato il nuovo altare del santuario di San Nunzio Sulprizio a Pescosansonesco [FOTO]

L'arcivescovo della diocesi di Penne-Pescara, Tommaso Valentinetti, ha consacrato il nuovo altare del santuario di San Nunzio Sulprizio a Pescosansonesco.

Come fa sapere il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, è stata suggellata la fine dei lavori che hanno permesso, dopo due anni, la riapertura del luogo di culto e la risistemazione delle aree contigue a esso.

«Sono davvero felice di aver partecipato alla cerimonia», dice De Martinis, «densa di spiritualità e in grado di far comprendere la profondità religiosa del giovane Nunzio, e sono felice anche di averla condivisa con le tante autorità civili e religiose presenti, tra cui molti sindaci del territorio: è stata un'esperienza forte e coinvolgente, che certamente lascerà un riverbero positivo per diverso tempo».

L'interno del santuario è stato rinnovato grazie a un finanziamento con i fondi dell'8×1000, mentre l'esterno è stato sistemato dall'ente comunale con la partecipazione della Regione Abruzzo. «A tal proposito», aggiunge De Martinis, «faccio i miei complimenti al sindaco di Pescosansonesco, Nunzio Di Donato, e alla sua amministrazione: hanno saputo rendere le aree esterne del santuario davvero belle e funzionali alle esigenze dei pellegrini. Il complesso religioso ha una grande importanza anche sociale, storica e culturale per tutta l'area e io farò certamente la mia parte per far sì che questi nuovi lavori possano divulgare la storia di San Nunzio, e perché Pescosansonesco diventi un centro religioso importante, in grado di richiamare pellegrini e devoti che in questi tempi così complessi sarebbero importanti anche per l'economia del territorio».