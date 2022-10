Inaugurato il terzo centro sociale di Spoltore nell'ottica della Nuova Pescara, il sindaco: "Accogliamo tutti a differenza di altri"

Spoltore ha il suo terzo centro sociale e apre le porte anche agli anziani dei comuni vicini.

A sottolinearlo nel giorno del taglio del nastro è il sindaco Chiara Trulli che lancia un messaggio chiara ad altre amministrazioni a cominciare da quella di Pescara sottolineando che “molti pescaresi e non usufruiscono dei nostri centri sociali, soprattutto quello di Villa Raspa, mentre a Pescara le porte ai nostri residenti vengono chiuse e questo pensiamo sia sbagliato anche nell'ottica della Nuova Pescara”. Uno “Spazio sociale” quello di via Di Marzio particolarmente importante, sottolinea il sindaco, non solo perché è il terzo aperto nel comune, ma anche perché si trova nel centro storico. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Una realtà che, aggiunge, “andrà ad aumentare le opportunità e le iniziative rivolte ad anziani e non”.

Strategica la posizione, prosegue, dato che il nuovo centro si trova nella zona della città dove ci sono più parcheggi oltre che bar, scuole e ristoranti. L'obiettivo, dunque, è quello di far riscoprire la zona e renderla ad alta vivibilità. “Non sono spazi dedicati esclusivamente all'intrattenimento – precisa l'assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico -. Accendiamo una luce nuova per la città. Attraverso questo posto vogliamo garantire attenzione alle persone”. Lo Spazio Sociale sarà utilizzato anche per iniziative di prevenzione e screening, oppure di formazione, con l'attivazione ad esempio di corsi di alfabetizzazione informatica.