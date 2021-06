Inaugurato il roseto per Daniel Colarossi all'istituto ‘Di Marzio-Michetti’ [FOTO]

Inaugurato stamane il roseto per Daniel Colarossi all'istituto ‘Di Marzio-Michetti’. Lo studente della classe I sezione B Mat, originario di San Giovanni Teatino, aveva appena 15 anni quando è scomparso (il 9 agosto 2020) in seguito a un incidente stradale in scooter in via Tirino. Queste le parole della dirigente del ‘Di Marzio- Michetti’, Antonella Ascani:

“Sarà un roseto sempre in fiore, con una panchina su cui sedersi per riflettere e riposare, a ricordare d’ora in avanti il passaggio e la presenza del nostro studente Daniel Colarossi tra le aule, i corridoi e i laboratori. Una presenza breve, pochi mesi, visto che Daniel ha avuto il tempo di frequentare solo il primo anno prima di essere portato via da un tragico incidente stradale, eppure è una presenza che ancora oggi avvertiamo in modo netto e che dev’essere da monito nei confronti dei suoi compagni, degli altri studenti: ogni volta che salite in sella a un motorino ricordate quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante osservare le regole della guida sicura”.

Presenti alla manifestazione anche il professor Giuliano Natale, che ha coordinato l’iniziativa, i genitori di Daniel, Alessandro e Michela, con la sorella Martina, il presidente dell’associazione Vittime della Strada Paolo D’Onofrio, e la signora Silvana Sanguedolce, mamma di Chiara Taborre, anch'ella ex studentessa del ‘Di Marzio-Michetti’ morta di incidente 12 anni fa, e alla quale sono già stati dedicati un albero di ulivo e una mimosa. C'erano inoltre i compagni di scuola e di classe del giovane Daniel, i ragazzi della classe II B Mat, che si sono autotassati per acquistare i rampicanti e hanno personalmente lavorato il giardino per impiantare il roseto, circondato dalle foto del giovane.