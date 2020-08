Inaugurato a Pescara Largo donatori di sangue e di organi [FOTO]

Inaugurato a Pescara Largo donatori di sangue e di organi. La cerimonia di intitolazione dello spazio urbano che si trova lungo via Tirino si è tenuta ieri, sabato 1° agosto, alla presenza del sindaco Carlo Masci e del presidente dell’Avis comunale, Vincenzo Lattuchella

Quest'ultimo ha dichiarato con soddisfazione:

“È un progetto che avevamo richiesto anche alle precedenti amministrazioni comunali. Il ringraziamento, per questo, va a tutta l’amministrazione per aver dato voce ad un’idea nata per celebrare e ringraziare tutti i donatori. Per l’Avis di Pescara, presente sul territorio da 60 anni, è un traguardo importante e doveroso per far sì che chi compie un gesto così vitale e prezioso venga omaggiato”.