Inaugurato il nuovo laboratorio di saldatura dell'istituto Di Marzio Michetti donato dalla Walter Tosto [FOTO]

Inaugurato il nuovo laboratorio di saldatura dell'istituto Ipsas Di Marzio Michetti di Pescara, interamente donato dalla Walter Tosto Spa e che offre 20 postazioni di lavoro agli studenti per fare pratica e apprendere i segreti della saldatura a filo armato, a elettrodo e a gas. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Maria Antonella D'Ascanio in occasione del taglio del nastro alla presenza di Luca Tosto Managing Director della Walter Tosto Spa, del consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, del consigliere comunale Alessio Di Pasquale, del professor Gianluca Ciofani, e degli studenti delle classi terze e quarte Meccanica e quinta indirizzo Moda.

L'azienda, ha spiegato la dirigente scolastica, ha deciso di investire sulla formazione professionale per una figura molto richiesta sul mercato come quella del saldatore ricodcando come l'istituto sia impegnato nelle partnership con le grandi aziende locali. Luca Tosto ha aggiunto:

“Siamo da sempre vicini all’Istituto ‘Di Marzio-Michetti’ e oggi abbiamo deciso di fare un passaggio importante che caratterizzasse la nostra presenza in modo pesante creando un Laboratorio che realmente permettesse agli studenti di cominciare l’alternanza scuola-lavoro direttamente a scuola e puntando sull’attività della saldatura. Di fatto la struttura, dotata di 20 postazioni oltre che di un simulatore virtuale mobile, che permette

ai ragazzi del primo e secondo anno di cominciare a prendere confidenza con le attrezzature, è un modello unico in tutta Italia parlando di scuole statali, che ci rende appetibili nel mercato del lavoro

per la formazione dei futuri saldatori”.

I consiglieri D'Incecco e Di Pasquale:

“Quando il mondo dell’impresa riesce a intercettare le necessità della scuola e a garantirle supporto e vicinanza si apre la strada per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Compito e dovere delle Istituzioni è favorire tale incontro e accompagnare tale percorso che è fondamentale”. Il docente Ciofani ha ricordato che con le macchine donate dalla Walter Tosto gli studenti potranno fare pratica su tutti i principali sistemi di saldatura, e per ora nelle postazioni lavoreranno i ragazzi delle classi quarte, introducendo gradualmente anche i compagni delle terze sotto la guida degli istruttori della Walter Tosto per sostenere l'esame di qualifica regionale.

I ragazzi delle classi prime e seconde, invece, inizieranno a prendere confidenza con il mestiere esercitandosi con il simulatore virtuale di saldatura mobile, ovvero un’attrezzatura che potrà essere spostata tra le classi, in attesa di realizzare un’aula dedicata dotata di un simulatore fisso. Complessivamente parliamo di un investimento pari a 150-200mila euro sulla scuola, che ha dotato il lboratorio anche di un impianto di aspirazione fumi all’avanguardia e tutte le postazioni di lavoro di sistemi di protezione e sicurezza per i ragazzi. La struttura andrà ad arricchire da questo momento l’indirizzo della produzione meccanica che con l’automotive da parte della linea del Made in Italy”.