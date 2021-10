Inaugurato ufficialmente il centro vaccinale del Città Sant’Angelo Village Outlet. La nuova sede, dopo la chiusura di quella in via Tirino, era già entrata in funzione l'11 ottobre, ma stamani c'è stato il taglio del nastro con il direttore generale della Asl Ciamponi e il sindaco di Città Sant’Angelo Perazzetti.

In questa fase la campagna vaccinale è concentrata sulle terze dosi, per soggetti fragili, over 60 e over 80. Inoltre potranno utilizzare il polo vaccinale angolano tutte le persone che devono ricevere la seconda dose e chi, invece, non ha ancora ricevuto neanche la prima somministrazione. Per accedere alla struttura ci si può prenotare QUI.

Una macchina organizzativa che conta circa 50 persone tra area sanitaria e area organizzativa. Nei primi tre giorni di apertura sono stati inoculati 1500 vaccini tra prima, seconda e terza dose. Per Perazzetti “avere un centro vaccinale così importante, sul nostro territorio, significa dare la possibilità a tutto l’hinterland pescarese di potersi recare in una zona centrale e comoda, con ampi parcheggi e ben indicata”.