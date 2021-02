Inaugurati gli studi medici e gli spogliatoi dell'ospedale Covid [FOTO]

I nuovi spogliatoi saranno al servizio del personale medico operativo nelle terapie intensive e sub intensive

Sono stati inaugurati gli studi medici e gli spogliatoi dell'ospedale Covid di Pescara.

Va avanti dunque il progetto di potenziamento della Rete Covid abruzzese.

A inaugurare le nuove strutture, realizzate a esecuzione del piano della Regione, è stato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Lo scopo è il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, «eseguite in anticipo sui tempi previsti e con risparmio economico rispetto a quanto preventivato», si legge in una nota della Asl pescarese.

Nello specifico le nuove opere sono gli spogliatoi al servizio della terapia intensiva e sub-intensiva, i cui lavori sono stati diretti dall’ingegnere Antonio Busich, e di studi medici realizzati nella terapia intensiva, con la direzione dei lavori dell’ingegnere Luigi Lauriola.

All’inaugurazione presenti l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi e Giustino Parruti, direttore dell'ospedale Covid.