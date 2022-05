Inaugurata la targa donata dal Rotary Pescara Ovest all'ospedale dedicata ai sanitari morti nella battaglia contro il Covid

È stata inaugurata ieri 4 maggio la targa dedicata a tutti i sanitari deceduti durante il servizio per il contrato al Covid. La targa, donata dal Rotary Club Pescara Ovest “Gabriele D’Annunzio” con l'alto patrocinio della Regione Abruzzo, si trova nell'ospedale al piano terra ingresso ambulanze. Alla cerimonia erano presenti l’assessore alla sanità Nicoletta Veri’, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, il presidente del Rotary Club Pescara Ovest “Gabriele D’Annunzio” Francesco Verini, il direttore sanitario della Asl di Pescara Antonio Caponetti, il direttore amministrativo Vero Michitelli, il direttore dei presidi

ospedalieri Valterio Fortunato, il Direttore Uoc servizi tecnici e manutentivi Antonio Busich, il Responsabile Uosd progettazioni e nuove realizzazioni Luigi Lauriola e il cappellano dell’ospedale Giancarlo Mandelli.

La targa riposta la scritta “In ricordo di tutti coloro che si sono impegnati per la comunità civile fino a donare la loro vita nella lotta contro il virus covid 19 – a futura memoria” è stata realizzata dal ceramista e socio del Rotary Amato Buontempo a titolo gratuito. Verini, che ha ringraziato la Asl per aver accolto l'iniziativa, ha ricordato che la targa è stata apposta per far sì che le future generazioni possano sempre ricordare il sacrifico fatto da chi, soprattutto nelle prime fasi della pandemia, ha rischiato la vita per assistere i pazienti.

Il direttore generale della Asldi Pescara Vincenzo Ciamponi:

“È cosa di non poco conto aver voluto donare un riconoscimento a futura memoria al personale che infaticabilmente e con dedizione si è impegnato in prima linea nella lotta contro la malattia da Coronavirus Covid-19” mentre l'assessore Verì ha ringraziato tutto il personale sanitario per l'abnegazione e il senso del dovere dimostrati durante la lotta al Covid 19"