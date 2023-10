Inaugurata a Città Sant'Angelo la nuova sede della Crossover Academy di Piero Mazzocchetti

È stata inaugurata lo scorso primo ottobre la nuova sede della Crossover Academy di musica del maestro Piero Mazzocchetti a Città Sant'Angelo. Fra i presenti oltre al sindaco Matteo Perazzetti e all’amministrazione comunale angolana, agli storici collaboratori della sede storica della Crossover Academy di San Giovanni Teatino e ai nuovi docenti anche il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore Deborah Comardi, il sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente e l’assessore Paolo Cacciagrano, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonio Caputo.

Mazzocchetti ha spiegato:

"La proposta è molto ampia. Si va dai corsi individuali di strumento e di canto ai corsi di musica tradizionale di organetto abruzzese, in collaborazione con la scuola Raggiunti. Proponiamo anche laboratori di musical, musica d’insieme, corsi collettivi di tecnologie musicali. Apriamo, inoltre, agli adulti e alla terza età, a chi ha smesso di studiare uno strumento e ora vuole riprendere. Offriamo la possibilità, a cantanti di ogni età, di esibirsi su un palcoscenico importante che è quello del talent “Dreams”, in onda su Rete8, che dà visibilità in tre regioni: Abruzzo, Marche e Molise. Continuiamo a investire sui talenti del territorio, grazie alle collaborazioni trasversali con numerosi Comuni abruzzesi. Proseguono, inoltre, le master classes con personaggi del calibro di Beppe Vessicchio e Silvia Mezzanotte"

La sede nasce dalla collaborazione con il Comune di Città Sant'Angelo grazie al bando vinto dal maestro Mazzocchetti per potenziare la scuola civica.