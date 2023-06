In tanti alla "Biclettata e pattinata adriatica 2023" della Fiab, ma sulla mobilità ciclistica c'è ancora tanto da fare [FOTO]

Il divertimento non è mancato, ma sulla “Biclettata e pattinata Adriatica” ci sono state “luci ed ombre”. Ad affermarlo facendo un resoconto della dodicesima edizione che coinvolge Fiab, Wwf, PescaraPattini, Friday for future, Legambiene, Guide del Borsacchio, Paliurus, Avis, WebStrade, Il sorpasso e Guardie ambientali, è il consigliere nazionale della Federazione italiana ambiente e bicicletta Raffaele Di Marcello.

La volontà è proprio quella di sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla necessità di una mobilità più a misura d'uomo, ma perché ciò avvenga di deve fare di più e per la precisione approvare il Piano regionale mobilità ciclistica “mettendo a sistema tutte le azioni già previste e quelle necessarie per il futuro”. Se la sensibilità c'è e a dimostrarlo è stata la presenza dei sindaci di Pineto e Roseto Verrocchio e di altri rappresentanti istituzionali, a mancare per Di Marcello è “una visione globale della mobilità ciclistica”.

L'appuntamento ha visto partire da Pescara per raggiungere Pineto tanti amanti della bicicletta e dei pattini anche da fuori regione e la richiesta che arriva alla fine della manifestazione oltre a quella di adottare il Piano regionale è anche quella di completarla la ciclovia adriatica nel tratto marchiagiano abruzzese. Manca infatti solo il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto per unire i due territori.

Da rivedere anche alcuni tratti della stessa perché sono ancora troppi i tratti, spiega ancora il consigliere nazionale Fiab, i tratti troppo vicini alle carreggiate e senza alcuna separazione di sicurezza, così come le soste realizzate sul nuove ponte Vomano, nella parte rosetana e pinetese, si presenta “con portabiciclette obsoleti e panchine fissate con blocchi informi di calcestruzzo nella fanghiglia. Particolari che denotano a volte – sottolinea -, una scarsa attenzione alle esigenze dei ciclisti e danno una cattiva immagine alle migliaia di turisti che, attirati dalla grande pubblicità che la Regione Abruzzo riserva alla costa dei Trabocchi, affollano sempre di più i percorsi abruzzesi”.

“La scelta della Regione di pubblicizzare quasi esclusivamente la ciclovia dei Trabocchi dal punto di vista cicloturistico ha poco senso – prosegue Di Marcello -, in quanto più sono i chilometri percorribili più una destinazione è appetibile. Ci auguriamo, e nei prossimi mesi faremo anche iniziative in tal senso, che si crei un vero è proprio brand legato all'intero territorio regionale, anche grazie alla pianificazione del piano regionale della mobilità ciclistica e delle reti ciclabili abruzzesi, e che si realizzino percorsi che colleghino la costa all'interno, facendo diventare l'Abruzzo la Regione Ciclabile d'Europa”.

La “Biclettata e pedalata adriatica” 2023 è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Pineto e l'Area marina protetta Torre del Cerrano.