È disponibile sia in radio sia in digitale “In bilico”, il singolo d’esordio della pescarese Marsen pubblicato da Incisi Records. Una canzone intensa, profonda, con sonorità moderne e dinamiche, che la sua interprete descrive così: «Questo brano rappresenta il mondo, visto attraverso i miei occhi, con cui voglio raccontare la realtà e le ostilità che la vita ci pone davanti giorno dopo giorno, rendendoci schiavi di un qualcosa di astratto. ‘In Bilico’ è la storia di una ragazza che vuole sfogare tutto ciò che di negativo ha vissuto in un mondo che senza avvisare ti pugnala alle spalle. Non è così bello come Cenerentola con la sua scarpetta, eppure, l'unica forza per andare avanti è credere ancora nelle favole e continuare a respirare liberi insieme pur essendo in bilico senza vedere».

Il brano è anche accompagnato da un video, diretto da Angelo Di Febo, al riguardo del quale il regista afferma: «Respiri, attimi, sguardi persi, rumori assenti e pensieri confusi. Sono queste le sensazioni che con le immagini volevo trasmettere. Un mondo che non tiene conto della persona, un mondo fin troppo grande e al contempo troppo stretto per riuscire a respirare liberi. Fra il dolce cullare delle onde del mare e le luci presenti delle città lontane, Marsen racconta, attraverso i suoi occhi, la vita in bilico fra il bene e il male».

Martina Novelli (questo il vero nome di Marsen) è una cantautrice a tutto tondo. Ha iniziato a cantare e a scrivere sin da bambina, portando con sé un grande sogno nel cassetto, ovvero quello di farsi conoscere al mondo attraverso le sue canzoni. All’età di 12 anni ha cominciato a fare i primi spettacoli, mettendo alla prova il proprio talento artistico. Da queste esperienze ne sono scaturite tante altre, dal ballo alla recitazione, fino ad arrivare ad un pubblico più ampio, quando si è esita per tre anni consecutivi al teatro Circus di Pescara insieme al maestro Riccardo Rossi. Nel 2021 è entrato a far parte del roster artisti di Incisi Records, dove sta avendo la possibilità di concretizzare le sue idee musicali. Il suo primo singolo “In Bilico”, prodotto da Skyvi, è il mondo visto attraverso gli occhi di Marsen.