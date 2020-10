In funzione il nuovo impianto d'illuminazione pubblica a Manoppello

È entrato in funzione, nelle strade dove i lavori si sono già conclusi, il nuovo impianto d'illuminazione pubblico a Manoppello. Lo ha fatto sapere il sindaco De Luca assieme all'assessore D'Ostilio. La nuova rete di alimentazione elettrica rientra in un piano di riqualificazione della viabilità comunale e messa in sicurezza, per un importo di 111 mila euro. Le strade già interessate sono in via Marconi, via Parco Nazionale d’Abruzzo, Colle Luca, zona Vallone (intersezioni SS 539), Contrada Baccigno e presto i lavori saranno estesi in altre zone della città. Gli amministratori hanno dichiarato:

Con questi interventi verrà garantita una migliore vivibilità delle aree interessante, sia per la percorribilità delle strade che per la sicurezza dei cittadini. Intere zone di Manoppello sono state finalmente illuminate e molte altre saranno presto rese sicure con nuovi interventi sul sistema di rete pubblica. Al termine dell’intervento saranno in funzione una cinquantina di nuovi lampioni stradali con luci al LED. Va, inoltre, specificato che in molti casi l’impianto e le nuove linee sono state dimensionate per sopportare futuri ampliamenti sia in lunghezza che in carico di potenza

Il progetto prevede un graduale passaggio alla tecnologia led a basso consumo per tutti i punti luce pubblici, con dispositivi intelligenti che si accendono solo quando è necessario e con la giusta intensità. Il sindaco ha aggiunto: