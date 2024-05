Efficienza energetica e tutela dell'ambiente "a chilometro zero" grazie al grande impianto fotovoltaico di Cerratina [VIDEO]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Le coperture video sono state realizzate e fornite da Ruben Lagattolla)

Un risparmio pressoché totale dei consumi aziendali con di conseguenza un'importante riduzione di Co2 che si traducono in efficientamento, ma anche in tutela e opportunità per il territorio con quel risparmio si traduce anche in possibilità di nuovi investimenti.

Quella della transizione sostenibile non è la sfida del futuro, ma l'opportunità del presente e i territori sono i primi deputati a coglierla. Sul nostro ad averlo fatto sono certamente Di Donato spa, Metamer e SunCity che unendo le diverse competenze, tutte di alto profilo e fatte di esperienza e capacità, hanno realizzato un impianto fotovoltaico da 500 kwp (chiilowatt picco) che consentirà alla Di Donato, azienda leader a livello nazionale e internazionale nella produzione di vernici e pitture, di abbattere almeno il 70-80 per cento dei consumi energetici con una produttività annua di 600mila kwh (chilowatt ora).

L'impianto è stato ultimato: manca solo l'accensione.

Un impianto fotovoltaico "a chilometro zero" che fa bene al territorio

Per realizzarlo l'azienda Di Donato si è rivolta ad altre due realtà del territorio. Una fortemente radicata esattamente come lei e che da 40 anni opera nel settore dell'energia e cioè Metamer. L'altra, SunCity molto più giovane e partita come start-up con un finanziamento Fira (finanziaria europea) a valere su fondi europei nell'ambito del bando SrartHope, e capace in soli 10 anni di diventare un riferimento nazionale e non solo nel settore dell'innovazione tecnologica. Questo grazie alla lungimiranza dimostrata nel cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica e anche quella digitale in un momento in cui sembravano qualcosa di lontano e che invece, con un'accelerazione tipica del nostro tempo, è oggi come detto non più una sfida da cogliere, ma la realtà che va sviluppata.

Tre realtà del territorio che pur internazionalizzandosi sono rimaste sul territorio e che insieme hanno realizzato un impianto fotovoltaico praticamente "a chilometro zero" dato che tutte le realtà operano su di esso, e capace di portare a una quasi totalità di risparmio energetico e un'importante riduzione di Co2.

L'incontro delle professionalità e del territorio per creare sviluppo puntando su transizione energetica e digitale

Il tema della sostenibilità, spiega l'amministratore delegato Antonio Di Donato, è stato colto e prima di tutto portato all'interno della filosofia aziendale. Quindi l'investimento a Cerratina e a quel punto “ci siamo posti l'obiettivo di efficientare i procedimenti produttivi in ordine all'impatto ambientale. Abbiamo così iniziato a valutare la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico”. Di lì la volontà di coinvolgere Metamer con cui il rapporto era già consolidato e che ha sin da subito dato totale sostegno al progetto “nel dimensionarlo in maniera corretta alle esigenze più specifiche della nuova seda. Tutto è andato in linea sia con gli obiettivi aziendali in termini di economicità, che in termini di ridotto impianto ambientale in linea con la nuova direttiva europea sulle case green”.

“Come società che ha sempre privilegiato la relazione con il territorio di fronte al tema della transizione energetica ci siamo voluti assumere un pezzetto di responsabilità e porci nei confronti del mercato come abilitatori della transizione energetica sia in termini di efficienza che di produzione da fonti rinnovabili – spiga quindi l'amministratore delegato Metamer Nicola Fabrizio -. C'è stato questo incontro magico con la Di Donato che ha guardato con ottimismo al futuro investendo non solo su un ritorno economico e di investimento per le fonti rinnovabili, ma guardando anche all'essere anche più generosi come oggi bisogna essere verso il territorio perché un impianto così importante che riduce le emissioni di Co2 va a vantaggio di tutta la comunità”. Una possibilità che si è concretizzata quindi anche grazie a SunCity, sottolinea, che si è occupata dell'aspetto tecnologico di pianificazione e realizzazione ponendo sulla sicurezza “un'attenzione e una professionalità rara”.

Una professionalità e una competenza che hanno permesso di realizzare quell'impianto da 500 kilowatt picco, come spiega entrando nel dettaglio l'amministratore delegato del gruppo SunCity Massimo Cavaliere, fatto di oltre 1.200 moduli ad altissima efficienza e qualità e quattro inverter (invertitori di corrente). “Non appena connesso alimenterà le utenze della Di Donato generando un risparmio di circa il 70-80 per cento dei consumi con una produzione di circa 600mila kilowatt ore annui”. Una realtà quella di SunCity come detto nata dall'aggiudicazione dei fondi europei messi a bando dalla Fira e che è una di quelle che dimostra come la lungimiranza nel saper guardare a quelle che le sfide da cogliere, possono creare una realtà di successo e farlo su un territorio anche piccolo come quello di Pescara per poi sì espandersi, ma restando fortemente radicata su quello stesso territorio di cui, esattamente come due aziende storiche come Di Donato e Metamer nei rispettivi campi, è e resta un valore aggiunto.

Una capacità dimostrata dai numeri che riferisce Cavaliere. Con il “primo round” di investimento assicuratosi infatti, SunCity puntava ad arrivare a una 15ina di dipendenti. Dieci anni dopo ne conta 140 “con un fatturato di circa 70milioni di euro” e la presenza in molte altre città italiane. E' a lui che chiediamo quindi se i fondi europei per la transizione ecologica possono davvero essere il mezzo su cui dare nuova linfa e sviluppo ai territori, a cominciare dai piccoli, e se la risposta è positiva dato che “per noi sono stati fondamentali” per Cavaliere quella transizione non può che andare di pari passo con la transizione digitale. “Non c'è transizione energetica senza quella digitale. Per questo – aggiunge – stiamo lavorando anche in Abruzzo per la realizzazione di comunità energetiche che faranno leva anche sulla spinta della digitalizzazione”.

Nell'ambito del progetto realizzato con Di Donato e Metamer dunque suo compito non è solo quello di mettere a terra l'impianto, ma come per tutti quelli cui lavora e ha lavorato, quello di seguirlo il progetto monitorando a distanza i risultati conseguiti condividendo con i partner attraverso dei report aggiornati in cui si possono leggere i risultati di risparmio di produzione ottenuti.

L'impianto fotovoltaico di Cerratina è dunque un esempio di come l'incontro tra realtà fortemente radicate nel territorio con il tema “innovazione” al centro dell'azione, possano diventare un'opportunità di crescita non solo per chi quell'impianto lo ha voluto e realizzato, ma anche per chi su quel territorio vive in termini soprattutto di tutela e dunque preservazione dell'ambiente circostante.

Un progetto del territorio per il territorio: "Respiralo è un valore aggiunto"

Insomma, come tutti e tre gli amministratori delegati rimarcano, un progetto del territorio per il territorio sostanzialmente a chilometro zero. Un aspetto che sottolinea Cavaliere, ma di cui parlando ampiamente anche Di Donato e Fabrizio.

“Noi siamo prima di tutto abruzzesi, poi italiani e con una presenza internazionale, ma – sottolinea Di Donato – siamo estremamente radicati e cerchiamo di importare nella nostra etica di gestione tutti ciò che l'Abruzzo ci ha insegnato come ragazzi, come imprenditori e come uomini. Per questo – prosegue – cerchiamo di riportare sempre concettualmente tutto ciò che facciamo in ambito internazionale e in Italia sul nostro territorio e non a caso abbiamo scelto un partner del nostro territorio per realizzare questo impianto fotovoltaico particolarmente performante”.

“Son convinto del fatto che il tema della transizione energetica è un tema che dà maggiori risultati se sviluppato delle aziende locali che riescono a intercettarne tutte quelle che ne sono le possibilità. Respirare e vivere il territorio – conclude Fabrizio – è un valore aggiunto”.