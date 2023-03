Il Comune di Pescara cerca immobili per una nuova sede del Centro per l'impiego

Il Comune di Pescara avvia le procedure per individuare un immobile che possa ospitare la nuova sede del Centro per l'Impiego. Gli uffici preposti, infatti, con determina dirigenziale hanno avviato un'indagine di mercato non vincolante considerando che l'ente non dispone attualmente di un immobile di proprietà con le caratteristihce richieste.

Il 12 gennaio scorso, infatti, c'è stata una riunione con la Regione Abruzzo (che lo ricordiamo ha la competenza in materia di Centri per l'impiego), in cui si è spiegato che l'attuale sede in via Passolanciano 75 non è più idonea ed adeguata per offrire questo servizio, sia dal punto di vista strutturale che dimensionale ed ha richiesto al Comune di individuare un nuovo immobile per allocare gli uffici regionali del Cpi. Una volta ottenuti i requisiti minimi dell'immobile, avendo appurato di non avere strutture con le caratteristiche richieste, si è deciso di pubblicare l'indagine di mercato per fare una ricognizione sugli edifici da poter prendere in locazione. Le proposte potranno essere inviate entro il 7 aprile prossimo alle 13.

Ricordiamo che proprio in materia di Centri per l'Impiego, al fine di snellire il lavoro e le pratiche negli uffici fisici la Regione ha in programma un piano di potenziamento e soprattutto digitalizzazione di alcuni servizi che potranno essere richiesti tramite web e posta elettronica certificata. La determina qui: https://pescara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=3959