Migranti a Manoppello, Pesce (Udc) parla di tensioni con i cittadini: "Accoglienza sì, ma anche più controlli"

Sarebbero preoccupati i cittadini e anche alcuni ex amministratori di Manoppello per la tendopoli della protezione civile che ospita 36 migranti nel loro comune. Ad affermarlo chiedendo a nome del partito che siano rafforzati i controlli è il neo commissario provinciale dell'Udc Simonetta Pesce. Un numero che si aggiunge, sottolinea Pesce ribadendo il “sì” all'accoglienza, ma anche al rispetto delle regole, a quelli dei migranti arrivati nei 14 Cas presenti sul territorio provinciale.

“Abbiamo saputo che si tratta di tutti uomini in giovane età, alcuni dei quali sono stati visti girare per il centro del paese arrecando anche qualche disturbo – afferma Pescara -. Oggi quindi alla luce delle prime tensioni verificatesi con la popolazione residente chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine anche perché ai 36 migranti attuali se ne potrebbero aggiungere altri. Chiedere più sicurezza è doveroso ribadendo che siamo tutti per l’accoglienza che è un dovere ma anche un valore in un momento storico come questo così come però è giusto e doveroso garantire la sicurezza il rispetto delle regole per la salvaguardia della convivenza civile. Accoglienza e sicurezza – conclude Pesce - devono marciare sullo stesso binario”