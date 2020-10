'Immagina poi', il secondo singolo di Monterossi

È uscito “Immagina poi”, il secondo singolo di Simone Monterossi, in arte Monterossi. Spiega l'artista:

«Il brano è stato scritto durante il lockdown, dove non avendo contatti con molte persone riesci a far viaggiare la mente e pensare di più agli episodi vissuti che spesso ti sfuggono e dimentichi subito. Il testo è nato in poco tempo, d'improvviso ho iniziato a sfogarmi su un foglio ed è venuta fuori la maggior parte del brano».