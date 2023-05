Iliad down, problemi con la rete in tutta Italia: segnalati casi anche a Pescara

Problemi e malfunzionamenti alla rete Iliad in diverse zone d'Italia martedì 2 maggio.

Anche a Pescara, dalle ore 14:30, molti utenti dell'operatore francese segnalano l'impossibilità di effettuare e ricevere telefonate con i cellulari.

Ma vengono segnalati anche problemi sulla rete dati.

Le segnalazioni arrivate a Downdetector, una piattaforma che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti e servizi, provengono un po' da tutta la penisola, Pescara compresa. Anche sui social sono in molti a lamentare problemi alla rete. Non ci sono al momento notizie sui tempi di ripristino del servizio. Anche se dalle ore 19 la situazione sembra stia tornando lentamente verso la normalità.