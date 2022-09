Il tenente di vascello Ilaria Zamarian è la prima donna pilota della guardia costiera a diventare capo equipaggio

Si chiama Ilaria Zamarian ed è un tenente di vascello della guardia costiera di Pescara ma anche la prima donna pilota del Corpo a conseguire, martedì scorso, al termine di una impegnativa attività addestrativa, l'abilitazione di capo equipaggio su elicottero Aw139Cp.

La Zamarian, 36 anni originaria di Latisana in provincia di Udine, è la prima donna pilota del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera a raggiungere questo importante traguardo.

Ilaria, arruolatasi nel 2005, ha prima frequentato l’Accademia Navale di Livorno e, successivamente, le scuole di volo alla Us Navy ottenendo il brevetto da Naval Aviator nell'anno 2007. Conseguita l’abilitazione su elicotteri ha prestato servizio a Sarzana (sede della base aeromobili in provincia di La Spezia), giungendo a Pescara nell'anno 2020. Nel corso della carriera, dal maggio 2018 al marzo 2020 ha comandato anche il nucleo mezzi navali Lago di Garda. Il tenente di vascello Zamarian ha all'attivo oltre 1400 ore di volo, di cui 600 a bordo di elicotteri Aw139Cp della guardia costiera, con i quali viene garantito il servizio "Sar" (search and rescue, ricerca e soccorso) marittimo nazionale, a tutela e salvaguardia della vita umana in mare.

A Ilaria sono giunte le congratulazioni del capitano di vascello Roberto D'Arrigo, comandante della base aeromobili e di tutto il personale del reparto di volo.