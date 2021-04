La pescarese Ilaria Camplone direttrice del Distretto Reno, Lavino e Samoggia a Bologna

La nostra concittadina è tra le più giovani a ricoprire questo ruolo. In un'intervista a Bologna Today spiega che "le persone più povere e fragili si ammalano di più, bisogna intervenire sulle cause"

La pescarese Ilaria Camplone è la nuova direttrice del Distretto Reno, Lavino e Samoggia dell'Ausl di Bologna, tra le più giovani a ricoprire questo ruolo. Laureatasi in medicina e chirurgia all'università D'Annunzio di Chieti, questa nostra concittadina si è specializzata in igiene e medicina preventiva all'Alma Mater. Vanta già un'importante esperienza nel suo settore.

In un'intervista rilasciata a Bologna Today, la professionista ha parlato dell'emergenza pandemica spiegando che "le persone più povere e fragili si ammalano di più" e che "bisogna intervenire sulle cause". In questo momento, qual è il messaggio che Ilaria Camplone si sente di dare?

"Mantenere la guardia alta, questo riguarda anche i vaccinati, quando e se riapriranno le attività. Non vuol dire chiudersi in casa, questo lo sottolineo, ma stare all'aria aperta osservando piccole accortezze che ci permettono vivere una vita soddisfacente, quasi piena, ma sicura. Evitare di chiudersi in un bar, per esempio. La mascherina e l'igienizzazione delle mani fanno una grande differenza. Dobbiamo dare alla cittadinanza gli strumenti cognitivi per dirimere tutte quelle domande che si pone ogni giorno".

E ancora: "Se si accusano alcuni sintomi o se si sa di aver avuto contatti con positivi, non aspettare l'esito del tampone per isolarsi, ma farlo subito, per proteggere la comunità e noi stessi. Ad esempio, mi hanno invitato a pranzo. Ok se mangiamo all'aperto, ci sistemiamo distanziati a tavola, bisogna sempre avere uno sguardo clinico e cercare di operare in sicurezza, pur conservando le attività di socializzazione. Vediamo ad esempio sempre gli stessi amici, cerchiamo di creare delle bolle, quindi ragionare".