Il soggiorno per anziani Nazareth è in fase di chiusura, protesta la Fials

Il sindacato ha appreso la notizia nel corso di un incontro con la fondazione Papa Paolo VI per discutere di tematiche relative al personale. La struttura di piazza Garibaldi a Pescara sta per chiudere

La Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) protesta dopo aver appreso che è in fase di chiusura il soggiorno per anziani Nazareth, struttura situata in piazza Garibaldi a Pescara. La notizia è stata data al sindacato nel corso di un incontro con la fondazione Papa Paolo VI per discutere di tematiche relative al personale.

"Intendiamo esprimere il nostro sconcerto - si legge in una nota - Chiudere il Nazareth e dover spostare gli ospiti in altre strutture comporterebbe che conoscenti e familiari - che oggi possono agilmente visitare le persone ospitate perché poste al centro della città - dovranno sobbarcarsi trasferimenti e percorrere chilometri per raggiungerli".

La Fials è inoltre preoccupata per il personale: "Si corre il rischio di perdere posti di lavoro e far scendere – proprio in piena crisi dovuta anche al Covid – i livelli occupazionali in Pescara. Dovendo ricollocare il personale del Nazareth in altre strutture, infatti, i lavoratori a tempo determinato di tali strutture potrebbe non venir essere confermati".

A ciò si aggiunge che "Pescara, con oltre centomila abitanti, non ha strutture dove poter ricoverare persone anziane e perderne una collocata in pieno centro sarebbe grave. Chiediamo quindi con forza che da subito ci si mobiliti per affrontare la situazione. Insieme alle istituzioni quali Regione Abruzzo, Asl e Comune dobbiamo trovare soluzioni affinchè si salvaguardino sia gli ospiti che il personale".