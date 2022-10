I sindacati di polizia sulla questione sicurezza: "Sono gli sforzi degli agenti a far sembrare adeguati i numeri del personale"

«Sono gli sforzi dei poliziotti a far sembrare adeguati i numeri del personale».

A sottolinearlo, riguardo al tema sicurezza a Pescara, sono i sindacati di polizia Siulp, Siap, Sap, Fsp, Silp Cgil e Coisp-Mosap.

«Lo scorso 4 ottobre», ricordano dai sindacati i segrateari Colantuono, Guerrieri, Ferri, Ronzone, Pisano e Catitti, «commentando ‘l’indice sulla criminalità in Italia nel 2022’ apparso su “Il Sole 24 ore” al link https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita e che colloca la provincia di Pescara al 34esimo posto in Italia con il primato assoluto in regione, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il questore Luigi Liguori hanno invitato a evitare ogni allarmismo, garantendo massima vigilanza e maggiore presenza delle forze dell’ordine in strada».

Poi dal sindacato Fsp aggiungono: «Solo qualche giorno prima, lo stesso questore, a margine della ricorrenza di San Michele Arcangelo, si è spinto a definire "adeguata" la presenza delle forze di polizia pescaresi, di fatto smentendo sé stesso e tutta l’attività portata avanti in questi anni anche con l’impulso delle scriventi organizzazioni sindacali, culminata nell’incontro con prefetto e questore stesso svoltosi il 18 ottobre 2021 e relativo alla carenza di organico dei diversi reparti della polizia e alla necessità di riclassificazione della questura. Ciò, è bene precisarlo, avveniva prima dell’emergenza Ucraina, che ha interessato in maniera particolare la provincia di Pescara e, soprattutto, in un contesto di emergenza sanitaria che ha influito sulla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Infatti, con il graduale ritorno alla normalità, oltre alla naturale implementazione degli eventi a carattere locale, regionale e nazionale, a Pescara la questione sicurezza è "deflagrata" anche con episodi di ampio clamore mediatico, come l’efferato delitto dell'1 agosto, o come dimostrano importanti indagini che documentano la presenza della criminalità organizzata nel nostro territorio. Il tutto senza dimenticare che, proprio grazie al sinergico impegno delle scriventi organizzazioni sindacali e delle competenti autorità locali, la scorsa estate la questura di Pescara è stata interessata da un temporaneo piano di rinforzi estivi che, oltre a certificare le esigenze del territorio, ha contribuito alla gestione delle molteplici esigenze relative all’ordine e alla sicurezza pubblica».

Dal sindacato di polizia proseguono: «Tutto quanto sopra rappresentato è evidentemente poca cosa per il questore che, sminuendo la questione sicurezza e parlando di "adeguatezza" dei numeri delle forze dell’ordine a Pescara, di fatto vanifica gli sforzi fatti quotidianamente dalle donne e dagli uomini che concorrono alla sicurezza del territorio. Al questore di Pescara e alla città tutta, invece, abbiamo l’obbligo di dire la verità:i poliziotti a Pescara sono sempre meno e con un'età media molto alta; i servizi sono aumentati vertiginosamente; la sicurezza viene garantita solo grazie agli enormi sforzi, sempre più frequenti, dei poliziotti impiegati senza soluzione di continuità sul territorio; i ritardi accumulati per l'emissione di passaporti e Ppermessi di soggiorno dipendono proprio da questo impiego smisurato del personale in ambiti diversi che svuota gli uffici, salvo poi dover prevedere improbabili “open day” e/o la presenza del personale degli uffici anche in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della città di Pescara; lo stesso controllo del territorio è penalizzato da una gestione scriteriata del personale, quasi mai gratificato e spesso mortificato anche in occasione di interventi meritori. E allora, anche se le autorità locali non lo dicono, siamo noi a denunciare che la classificazione della questura di Pescara non tiene nella dovuta considerazione dei fatti incontrovertibili: Pescara non è solo la città più popolosa della regione, quella a maggiore vocazione turistica, l’unica dotata di aeroporto e stazione ferroviaria che la collega all’intero asse adriatico ma è anche la sede di istituzioni regionali e proprio nella città di Pescara si svolgono spesso gli eventi più rilevanti a livello sportivo, ludico, sociale e politico della Regione. A Pescara, una città di 120mila abitanti e nella cui area urbana ne gravitano quasi 400mila al giorno, il controllo del territorio è affidato a due o al massimo tre equipaggi delle volanti, i cui operatori devono anche rilevare gli incidenti in orari notturni, a causa dell’assenza di personale della polizia locale in quella fascia oraria nonché della grave carenza di organico che affligge la polizia stradale e autostradale che si ripercuote sul sistema nel suo complesso. Proprio a causa della cronica mancanza di personale si è registrato recentemente un ritardo nel pagamento dei ticket sostitutivi del pasto di circa 4 mesi, mentre per il pagamento delle missioni e/o trasferte l’attesa è di circa 18 mesi e persino i conteggi relativi al calcolo delle pensioni sono imprecisi al punto che i colleghi prossimi alla pensione sono costretti a rivolgersi ad enti esterni per avere una contabilità esatta e rischiano un ritardo di 1 o 2 mesi nell’emissione delle prime mensilità! Al questore è bene ricordare che se può parlare di sicurezza a Pescara non è perché i numeri del personale siano adeguati ma esclusivamente per gli sforzi delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che mortifica ogni giorno!».