Il fiume Orta tracima per il maltempo in diversi punti nel territorio di Bolognano: il sindaco apre il Coc [FOTO - VIDEO]

Ore di apprensione nel territorio di Piano d'Orta di Bolognano, dove il fiume Orta a causa delle piogge continue che da diversi giorni ormai stanno interessando la zona e gran parte dell'Abruzzo, ieri ha tracimato gli argini in diversi punti. Abbiamo raggiunto il sindaco Guido Di Bartolomeo per avere aggiornamenti sulla situazione:

"Nella giornata di lunedì 18 aprile abbiamo avuto degli straripamenti in diverse zone di piano d'Orta dove si concentra la nostra attenzione a causa dell'innalzamento del fiume. Per fortuna si è trattato di fenomeni limitati sia sotto il ponte dove transita una strada che in altri punti. Per questo ho aperto il Coc (Centro operativo comunale) che anche oggi prosegue l'attività di controllo ed eventuale assistenza nel caso ci dovessero essere dei problemi. Per la giornata di martedì 19 aprile a quanto pare il livello del fiune è leggermente sceso, ma comunque la protezione civile locale e la polizia municipale proseguono il monitoraggio costante a vista e strumentale. Ho anche incaricato un geologo di effettuare rilievi. Le previsioni meteo indicano nuove precipitazioni dal pomeriggio quindi l'allerta resta alta".