Ikea Chieti ospita per tre giorni i volontari dell'Arci Pescara per la raccolta di coperte invernali per i senzatetto

Ikea Chieti ha presentato l'iniziativa “Ri-scalda la notte” in collaborazione con l'Arci di Pescara per raccogliere trapunte e coperte invernali da destinare a persone bisognose e senza fissa dimora. Appuntamento nel punto vendita teatino dal 12 al 14 novembre quando i volontari dell'Arci saranno presenti per raccogliere le donazioni dei clienti, cercando di dare un piccolo sostegno alle persone che vivono ai margini della società e che in inverno vivono una situazione ancora più difficile e rischiosa per la salute.

Ikea ringrazierà tutti i soci Ikea Family che parteciperanno alla raccolta a favore di Arci Pescara con un buono da 5 euro per ogni piumone, coperta o trapunta donati. I buoni omaggio saranno spendibili dal 15 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 presso tutti i negozi IKEA Italia.

Grazie a “Ri-scalda la notte”, dal 2011 ad oggi, Ikea Italia ha raccolto e donato migliaia di coperte e trapunte: un’iniziativa concreta a sostegno di tutte quelle associazioni che lavorano ogni giorno sul territorio occupandosi di coloro che vivono situazioni di fragilità.