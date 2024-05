Gli studenti dell'IIs Volta vincono il primo posto regionale dei Giochi della Chimica

Importante vittoria per gli studenti dell'IIs Volta di Pescara Stefano Sanità , Matteo Veloce , Chiara Di Girolamo , Francesca Faricelli, tutti dell’indirizzo di Chimica materiali e biotecnologie, che si sono aggiudicati il primo posto in Abruzzo nei Giochi della Chimica a squadre, una delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori. Nell'ambito sella stessa iniziativa, primo posto anche nella competizione individuale per Stefano Sanità nella classe A (biennio comune) e per Matteo Veloce nella classe C (triennio ad indirizzo chimico).