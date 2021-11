Si parla degli igloo di Montesilvano anche a Stasera Italia su Rete 4 [VIDEO]

Dopo il nostro articolo sugli igloo di Montesilvano anche Stasera Italia, il programma preserale di Rete 4, si è occupata di queste nuove soluzioni trovate dai gestori di bar e ristoranti per convivere con le restrizioni anti contagio da Covid-19.

Nel nostro articolo avevamo raccontato di come queste strutture in pvc avessero fatto capolino nella città adriatica all'esterno di un locale.

Queste bolle consentono di mantenere il distanziamento sociale ma anche di evitare il freddo nei mesi autunnali e invernali pur essendo all'esterno.

Le telecamere del programnma di Rete 4 condotto da Veronica Gentile hanno intervistato il gestore del locale montesilvanese che ha spiegato la scelta di adottare questa soluzione. Ognuno degli igloo costa 2 mila euro.