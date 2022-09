Il maestro pasticciere Iginio Massari in Abruzzo per una masterclass su pandoro e panettone

Iginio Massari, il noto maestro pasticciere, sarà in Abruzzo per una masterclass sui grandi lievitati.

La lezione di Massari, un appuntamento per professionisti e appassionati con Meet Massari R-evolution, riguarderà il panettone e il pandoro.

È in programma il 26 settembre a Roseto degli Abruzzi nella Villa Paris.

Quello abruzzese sarà il terzo e ultimo appuntamento di Meet Massari R-evolution, il tour promosso da Molino Dallagiovanna con Iginio Massari e Giacomo Pini, consulente marketing e docente cast alimenti, e rivolto a professionisti e appassionati di arte bianca. Il maestro Massari svelera? i segreti per realizzare panettone e pandoro perfetti, accompagnati da creme diverse. Ingrediente principe di tutti i lievitati realizzati durante l’incontro sarà la farina Panettone de leDolcissime, la linea sviluppata in sette referenze per soddisfare le diverse esigenze di impasto del pasticcere contemporaneo. Ad affiancare Iginio Massari nella sua masterclass Giacomo Pini che illustrerà tecniche commerciali e marketing per accrescere il business delle pasticcerie. Partner dell’incontro sarà Elle&Elle, realtà abruzzese con sede a Teramo, fondata da Luciano Di Luca, Giovanni Izzotti e Luca Alfieri, e specializzata nella selezione e offerta di materie prime di qualità per pasticcerie, panifici, gelaterie, pizzerie e mondo horeca in generale. Fiore all’occhiello dell’azienda un ricco programma di corsi professionali che ogni anno si svolgono presso l’Accademia Elle&Elle con il supporto di chef e grandi maestri dell’arte bianca. L’incontro avrà anche il patrocino del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Per iscriversi a Meet Massari R-evolution, i professionisti possono contattare il proprio rivenditore di zona, mentre gli appassionati possono acquistare il biglietto sull’e-shop Molino Dallagiovanna (https://www.shopdallagiovanna.it/catalog/articolo/435-prodotti-in-evidenza/sbxalefpij-meet-massari-revolution-teramo.html). Per ulteriori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/mmr-teramo

Il programma Meet Massari R-evolution - Lunedì 26 settembre - Villa Paris, Via Marcacci 1, Roseto degli Abruzzi: 9.30 Accredito partecipanti; 10.15 Presentazione di Molino Dallagiovanna; 10.30 Meet Massari R-evolution con Iginio Massari e Giacomo Pini, 13-14 Pausa pranzo; 14 Meet Massari R-evolution con Iginio Massari e Giacomo Pini; 17-17.30 Saluti finali.