Disponibile dal primo giugno anche l'igienista dentale nell'ambulatorio di Odontoiatria dell'ospedale

Dal primo giugno nell'ambulatorio di odontoiatria dell'ospedale di Pescara è disponibile anche la figura dell'igienista dentale. Lo ha fatto sapere Gianfranco Ricci, responsabile della Uos di Odontoiatria territoriale della Asl, che ricopre anche l'incarico di coordinatore per la provincia di Pescara della Società italiana di odontostomatologia per l’handicap. L'igienista dentale Federica Diodati si occuperà della prevenzione delle patologie cariose, delle gengiviti e delle malattie paradontali causate dall’accumulo del tartaro nell’adulto, la sigillatura dei solchi e la motivazione all’igiene orale nel paziente pediatrici.

Nell'ambulatorio Asl vengono praticate anche le cure odontoiatriche a pazienti fragili, ovvero adulti affetti da patologie oncologiche, diabete, cardiopatie, immunodeficienze, deficit intellettivi e disabilità in genere, i bambini affetti da malattie genetiche e rare, i pazienti autistici, i pazienti disabili non collaboranti, che si trova al primo piano ala Ovest dell'ospedale dove vengoio inoltre eseguite diagnostiche e terapie chirurgiche per le lesioni precancerose e cancerose del cavo orale oltre alla disinclusione di denti ritenuti , estrazione dei denti del

giudizio in disodontiasi, diagnosi di patologie ortognatiche ed ortodontiche.

Le cure dei pazienti fragili adulti non collaboranti vengono praticate in sala operatoria in sedazione profonda all'ospedale di Popoli in regime di day surgery. Le cure sui pazienti fragili pediatrici non collaboranti vengono praticate in sala operatoria in sedazione profonda all’ospedale di Pescara in regime di Day Hospital.

Se necessario a domicilio possono essere effettuati i controlli post intervento e le medicazioni. I tempi d'attesa sono quasi azzerati e le prenotazioni si effettuano tramite il cup della Asl.